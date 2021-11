Covid, nel Ragusano non si ferma la corsa dei contagi: sono quasi 300

Continuano ad aumentare i contagi Covid nel Ragusano. Nel rapporto Asp del 23 novembre sono 299. A fare lievitare i numeri sono i dati che riguardano Ragusa e Modica dove c'è un incremento giornaliero costante. Nessun morto, per fortuna, nelle ultime 24 ore per cui i decessi sono sempre 377. Dei 299 positivi, 287 si trovano in isolamento domiciliare, 7 sono ricoverati in ospedale e 5 in Rsa Covid. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 6 Acate, 2 Chiaramonte, 19 Comiso, 7 Giarratana, 25 Ispica, 75 Modica, 5 Monterosso, 18 Pozzallo, 88 Ragusa, 23 Santa Croce, 13 Scicli, 6 Vittoria.