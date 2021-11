Palermo, cade mentre passeggia con la moglie: batte la testa e muore

Dramma a Palermo per la morte di un anziano di 79 anni, le cui cause sono ancora avvolte nel mistero. E' successo al Villaggio Santa Rosalia, nei pressi della scuola Montegrappa, dove nel pomeriggio di oggi un uomo è caduto mentre passeggiava insieme alla moglie, battendo violentemente la testa sul marciapiede. L'anziano è morto in seguito alla caduta, mentre la moglie, finita a terra anche lei, ha riportato una ferita. Sul posto la polizia che sta effettuando alcuni rilievi per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Sarà decisivo il responso del medico legale per capire se la morte del 79enne sia da attribuire a una caduta dovuta alle cattive condizioni del manto stradale oppure a un malore che abbia fatto accasciare la vittima.