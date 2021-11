Incontro al Vermexio a Siracusa nel 150esimo della nascita di don Sturzo

Nelle manifestazioni per il 150mo della nascita dì don Luigi Sturzo sarà coinvolta anche Siracusa, città che ha concesso, esattamente 70 anni fa, la cittadinanza onoraria al sacerdote calatino.

Il Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo (CISS), l’Istituto Luigi Sturzo di Roma e l’Istituto di Sociologia Luigi Sturzo di Caltagirone, in collaborazione con APS Sturzo di Caltanissetta, promuovono infatti un ciclo di incontri che vedranno come relatori alcuni tra i più attivi ed autorevoli seguaci delle idee sturziane in Italia.

Venerdì, proprio in concomitanza con l’anniversario della nascita, alle ore 19,00, il magistrato Gaspare Sturzo, Presidente Nazionale del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo (CISS), relazionerà su Legalità e giustizia, con la presentazione di Davide Chiarenza e Carlo Campione.

L’evento si terrà on line.

Il secondo incontro, il 17 dicembre a Siracusa, al ‘Salone Borsellino’ sul tema “Famiglia e Persona” vedrà come relatore Salvo Sorbello, giornalista pubblicista e presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari di Siracusa, con la presentazione di Angelo Consolo.

Gli incontri successivi avranno come relatori il professore Eugenio Guccione, dell’Università di Palermo, monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, l’on. Pierluigi Castagnetti, parlamentare e già segretario nazionale del Partito Popolare, il prof. Giovanni Palladino, Giacomo De Caro, Presidente dell’Istituto di Sociologia Luigi Sturzo di Caltagirone, Nicola Antonetti, Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma e Stefano Vitello, Presidente dell’APS Luigi Sturzo di Caltanissetta,