Servizi sociali, a Siracusa le domande per ottenere i 'buoni pasto'

Anche i beneficiari di “Buoni spesa regionali e statali” potranno presentare le istanze per l’assegnazione dei buoni pasto di 30 euro ciascuno resi disponibili grazie alla donazione di 100.000 euro da parte della Fondazione “Terzo Pilastro – Internazionale”.

Per un mero refuso nell’Avviso pubblico, infatti, questa fascia di popolazione era stata esclusa dal beneficio ed oggi il settore “Servizi sociali” del Comune ha provveduto alla rettifica dell’atto. Tutti gli interessati avranno tempo fino alle 23.59 di lunedì 6 dicembre per la presentazione delle istanze.

I buoni pasto sono destinati alle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa dalla pandemia da Covid-19 per il venir meno di un reddito da lavoro, o in stato di disagio socioeconomico pregresso aggravato dalla situazione emergenziale in atto. Potranno essere usati per l’acquisto di beni di prima necessità di natura alimentare.

Per ottenerli il richiedente dovrà scaricare l’istanza dal portale https://siracusa.bonuspesa.it raggiungibile anche attraverso l’apposito link presente sul sito istituzionale del Comune. Dopo la sua compilazione, l’istanza dovrà essere inserita esclusivamente sul portale stesso, https://siracusa.bonuspesa.it, pena la sua inammissibilità. Chiunque avesse difficoltà a compilare l’istanza, potrà avvalersi delle associazioni di volontariato accreditate presso il Comune.