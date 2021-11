Operai edili, gratifiche natalizie per i lavoratori di Siracusa dalla 'Cassa'

La Cassa Edile siracusana liquiderà a decorrere dal 6 dicembre la cosiddetta gratifica natalizia per gli operai edili che hanno lavorato, anche per un solo giorno, nel semestre di riferimento Aprile/Settembre 2021. Questo istituto, peculiarità unica nel contratto edile, sarà erogato a favore di ben 3705 operai per un importo complessivo pari a 2.574.216 euro con un media di 700 euro pro capite che ovviamente è rapportata alla durata del rapporto di lavoro instaurato nel semestre. Nel semestre precedente è stato di 2.447.875 erogato a favore di 3282 operai che erano solamente 2715 nel secondo semestre 2020. Questo a riprova del netto cambio di passo nel settore negli ultimi mesi, grazie all’incredibile contributo dei bonus vari ed in particolare del cosiddetto superbonus 110%. Una misura determinante per la ripartenza che, in alcun modo, deve essere depotenziata ma anzi incentivata. Un grande segnale di ripartenza e un importante esercizio di civiltà per il contributo che sta concretizzando dal punto di vista dell’efficientamento energetico.

Ma attenzione al rischio di assistere a una bolla se nel frattempo non affronteremo i nodi irrisolti di questa provincia: l'ospedale di Siracusa, le periferie, il dissesto idrogeologico, il Pnrr e il raddoppio della Ragusana. Può diventare un grande decennio per il sistema delle costruzioni e per imprese e operai. Bisogna lavorare per fare in modo che tutto questo non rimanga nella carta.

Il dato, per tornare, alle gratifiche per gli operai, E’ un dato provvisorio che ovviamente non considera i lavoratori che hanno avuto la sfortuna di operare per imprese che non hanno versato con puntualità gli accantonamenti mensili a favore dei dipendenti.

Si invita, pertanto, a verificare con celerità tali situazioni al fine di avviare le procedure di recupero. La Feneal-UIL e la Fillea-CGIL di Siracusa sono a disposizione per ogni verifica.