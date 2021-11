Ancora una misteriosa sparatoria, a Vittoria, dopo quella di domenica. Martedì sera colpi di pistola sono stati esplosi in via Brescia contro la saracinesca di un garage in via Brescia. L'allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno chiamato il numero unico di emergenza. Le indagini sono condotte dalla Polizia. Si sta cercando di capire se l'episodio di domenica e quello di martedì possano essere collegati.