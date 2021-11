Covid, nel Ragusano non si fermano i contagi: sono 306

Hanno superato quota 300 le persone positive al Covid nel Ragusano. Nel report Asp del 24 novembre sono, infatti, 306: 295 si trovano in isolamento domiciliare, 7 sono ricoverati in ospedale e 5 in Rsa Covid. Nessun morto nelle ultime 24 ore, per cui i decessi, dall'inizio della pandemia, sono sempre 377. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: 6 Acate, 2 Chiaramonte, 20 Comiso, 7 Giarratana, 26 Ispica, 79 Modica,

5 Monterosso, 19 Pozzallo, 89 Ragusa, 21 Santa Croce, 14 Scicli, 6 Vittoria.