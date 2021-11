Modica, all'Auditorium Floridia Masterclass musicale con Emmanuel Sèjournè

Venerdì e sabato, a Modica, all'Auditorium Pietro Floridia di piazza Matteotti, si terrà la Masterclass tenuta da Emmanuel Sèjournè, Docente e Direttore del Dipartimento di Percussioni del Conservatorio Superiore di Strasburgo e considerato tra i massimi esponenti mondiali in ambito compositivo ed interpretativo per le percussioni in special modo per quelli a tastiera: Vibrafono, Marimba, Metallofono, Xilofono.

Organizzato dal Liceo Musicale dell’Istituto “Verga” di Modica in collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi ed il Patrocinio del Comune di Modica nonché Sponsor di fama internazionale come i prestigiosi marchi ADAMS e Resta-JayPercussions, costruttori di bacchette ed accessori per percussioni e la premiata Casa Musicale S.Filippo di Messina, vedrà la partecipazione di 26 corsisti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’Estero. La Masterclass sarà incentrata sulle tecniche degli strumenti a percussione a tastiera (Marimba, vibrafono, xilofono, metallofono) a membrana (tamburo, timpani) ed avrà come linee guida i vari metodi e studio delle composizioni scritte dallo stesso Maestro Sèjournè. Sabato 27, alle 21, al Teatro Garibaldi di Modica concerto finale dei Corsisti e del Maestro Emmanuel Sèjournè insieme al Percussion Ensemble Liceo Musicale “Verga” di Modica “Drums Together, un evento unico che vedrà il Teatro Garibaldi far da cornice a colui che oggi viene definito, dopo un’esibizione al “Washington Square Festival di New York”,come “uno dei migliori percussionisti al mondo”.

Dopo il successo, nei giorni scorsi, del Concorso Internazionale di Direzione di Orchestra di Fiati che ha visto 21 partecipanti provenienti da tutto il mondo ed il Concerto dei finalisti con la proclamazione della vincitrice della Maestra americana Tina Di Meglio, continua la proficua collaborazione tra l’unico Liceo Musicale Statale della provincia di Ragusa, la Fondazione Teatro Garibaldi e il Comune di Modica.