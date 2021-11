Auto si ribalta su una fiancata sulla Floridia - Belvedere: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio sulla strada rurale Floridia - Belvedere. Due automobili per cause in corso di accertamenti si sono scontrate. Uno dei due veicoli si è ribaltato su una fiancata. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'Umberto I°. Secondo quanto si apprende da fonti sanitari i due feriti non sarebbero in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Siracusa.