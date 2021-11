Modica, 110 anni fa la Medaglia d'Oro a Bonajuto all'Esposizione Internazionale di Roma

Era il 1911 quando alla Dolceria Bonajuto di Modica veniva assegnata la Medaglia d’Oro all’Esposizione Internazionale Agricola Industriale di Roma. Uno dei momenti storici dell'Antica Dolceria Bonajuto, inaugurata a Modica nel 1880 da Francesco Bonajuto. La più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia ha tagliato, intanto, il traguardo della sesta generazione di artigiani dolcieri e può vantare un legame indissolubile con la città e la sua storia. I 110 anni dalla Medaglia d'Oro all'Esposizione di Roma è come l'ennesimo fiore all'occhiello per un nome che, in tutto il mondo, vuol dire cioccolato di Modica, diventato popolare anche a livello mediatico grazie al compianto Franco Ruta, ospite, tra l'altro, nel 1999, nel famoso salotto del Maurizio Costanzo Show . La Medaglia d'Oro di Roma e il Maurizio Costanzo Show possono servire ad aggiornare alcune notizie contenute anche nell'ultimo libro sulla storia del cioccolato a Modica edito dal Poligrafico dello Stato.