Super Green pass, Draghi: prudenza per difendere normalità

"La nostra situazione è in lieve ma costante peggioramento. Vogliamo prevenire per preservare: vogliamo essere molto prudenti per evitare rischi e per riuscire a conservare quello che gli italiani si sono conquistati". Il premier Mario Draghi si esprime così, sull'epidemia di covid in Italia, dopo il Consiglio dei ministri che oggi ha varato il Super green pass, in vigore in Italia dal 6 dicembre. "Abbiamo ripreso la nostra vita sociale e le interazioni, abbiamo ripreso ad essere normali: vogliamo conservare questa normalità, è questo lo spirito dei provvedimenti", dice.

"La situazione italiana oggi è sotto controllo, siamo in una delle migliori situazioni in Europa grazie essenzialmente alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole. Voglio ringraziare gli italiani che hanno aderito alla campagna e coloro che stanno aderendo alla terza dose", dice Draghi, che ha ricevuto la terza dose: "L'ho fatta".

"Occorre chiedersi quali sono gli eventuali rischi: noi vediamo una situazione molto grave all'esterno dell'Italia, in paesi confinanti. La nostra situazione è in lieve ma costante peggioramento, non siamo ancora nella pienezza dell'inverno. La copertura vaccinale del ciclo comincia ad affievolirsi in questo periodo, per questo uno dei provvedimenti è l'anticipazione della terza dose di vaccino a 5 mesi dalla seconda somministrazione".

"Quelle che sembravano delle diversità di posizione prima del Cdm poi durante il Cdm sono sparite, infatti la decisione è stata presa in modo unanime", dice Draghi riferendosi al varo del Super green pass. "E' molto importante, per ricucire questa contrapposizione tra chi si vaccina e chi non si vaccina, che il governo sia compatto, senza cedimenti. La mancanza di compattezza viene poi utilizzata come scusa per l'evasione dall'obbligo, per la contrapposizione, per la tensione. Non bisogna sottovalutare né criminalizzare la diversità di vedute e comportamenti, bisogna cercare di convincere. Perché questa riconciliazione avvenga è il successo di questa iniziativa. Ve lo ricordate il Natale dell'anno scorso? Vogliamo conservare un Natale come quello che c'era prima della pandemia?", si chiede Draghi.

"Questi vari interventi servono a dare certezze alla stagione turistica", dice il premier rispondendo ad una domanda. "Quale era l'alternativa lo scorso anno? Si guardava al peggioramento dei contagi - ricorda il presidente del Consiglio - poi si diceva che non sarebbe stato possibile tenere aperto e poi si è deciso di non tenere aperto, ma già prima molte prenotazioni erano scomparse, quindi questa strategia tende a dire che avremo fatto il possibile per difenderci dalla diffusione della pandemia e mantenere aperta la stagione".

Le nuove regole - che saranno inserite in un decreto e limiteranno le attività dei non vaccinati - dopo l'ok del Consiglio dei ministri saranno valide dal 6 dicembre e saranno in vigore in zona bianca fino al 15 gennaio. Il Super green pass servirà in particolare per accedere a ristoranti, palestre, cinema, teatri, bar, stadi, discoteche e anche alberghi. Il tampone negativo rimane sufficiente per recarsi al lavoro e per viaggiare su treni ad alta velocità e aerei.

"Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi" nel nuovo decreto. La durata del 'responso' negativo rimane di 72 ore per il molecolare e di 48 per l'antigenico.

In generale, resta in vigore il sistema dei colori con la divisione in zona bianca, gialla, arancione e rossa ed è legato soprattutto a strette ancor più incisive a livello locale, laddove l'incidenza del virus e la situazione ospedaliera lo richiedessero. Gli amministratori locali, dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter decidere anche lockdown circoscritti, a livello territoriale.

L'obbligo vaccinale, secondo la bozza del decreto, verrà previsto anche per le forze dell'ordine - l'intero comparto della sicurezza - e il personale scolastico. L'obbligo - finora previsto per il personale sanitario e delle Rsa - verrà dunque esteso a queste altre due categorie e in caso di mancata vaccinazione scatterà la sospensione dal lavoro. "L’atto di accertamento dell’inadempimento - si legge nella bozza visionata dall'Adnkronos - determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo".