Svezia, la premier si dimette dopo 7 ore

Torna in crisi politica la Svezia dopo le dimissioni lampo della nuova premier socialdemocratica Magdalena Andersson, in carica solo per sette ore. Così parrebbe essersi conclusa, almeno per il momento, l'esecutivo guidato dalla primo ministro donna nella storia del Paese scandinavo. La sua già risicata maggioranza è stata affondata dai Verdi, che si sono sfilati subito dopo che la legge finanziaria voluta dalla prima ministra era stata bocciata. Il Parlamento invece ha approvato una versione del budget proposta dai partiti di destra.