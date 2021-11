Morto l'ex fantino Maurizio Vargiu, più volte protagonista all'ippodromo di Siracusa

A Floridia gli appassionati di Ippica lo conoscevano tutti, ma soprattutto i frequentatori e gli scommettitori dell'ippodromo del Mediterraneo. E' morto in Inghilterra dove abitava, l'ex fantino Maurizio Vargiu. Aveva 48 anni. Secondo quanto si apprende, l'ex fantino si sarebbe tolto la vita impiccandosi. E' stato un personaggio importante per l' ippica italiana. Vargiu è deceduto a Newmarket, dove ormai risiedeva da tanti anni con la famiglia e dove lavorava nella scuderia di John Gosden, diventando un riferimento a Clarehaven. Lascia la moglie ed una figlia. In Italia ha vinto oltre 1200 corse, non montava dal 2013.

L.M.