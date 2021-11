Quattro pasticcieri siciliani in gara a Torino per vincere il premio per il miglior panettone 2021

Fra i maestri pasticcieri scelti per partecipare alla X edizione di Una Mole di Panettoni, in programma il 4 e 5 dicembre a Torino, ci sono anche Mario Arculeo del panificio d’Angelo (Palermo), Nicola Fiasconaro della pasticceria Fiasconaro (Castelbuono), Mauro Lo Faso della Pasticceria Delizia (Bolognetta) e Bruno Armenia di Bruno Sicilian Finest Tastes (Ispica)

La kermesse Una Mole di Panettoni è un punto di riferimento per tutti i pasticcieri artigianali e un appuntamento da non perdere per gli amanti del dolce natalizio per eccellenza, un vero e proprio viaggio tra i migliori grandi lievitati di pasticceria d’Italia. Qualità, ricerca, materie prime sceltissime e rispetto per la tradizione sono ciò che hanno guidato l’organizzazione nella scelta dei 35 Maestri fornai e Pasticcieri, selezionati con cura tra coloro che utilizzano rigorosamente e solo il metodo artigianale per un panettone fresco e naturale, senza additivi e conservanti.

Mandorlato, con o senza canditi, ripieno; con agrumi, miele, pistacchio, cioccolato, mele annurca, albicocche pellecchielle; tradizionale e creativo; alto e senza glassa - come vuole la tradizione della scuola milanese – oppure basso e glassato – come lo vuole la tradizione piemontese. A ognuno il suo! Ma quale sarà il migliore panettone 2021? L’appuntamento per decretare il vincitore è il concorso promosso da Una Mole di Panettoni e presieduto da una giuria di esperti. Tre le categorie in gara; miglior panettone di tradizione milanese, miglior panettone tradizionale di scuola piemontese e miglior panettone creativo. I pasticcieri siciliani Mario Arculeo e Bruno Armenia proveranno a vincere il titolo nelle sezioni panettone piemontese e panettone creativo, mentre Mauro Lo Faso e Nicola Fiasconaro concorreranno nella sezione panettone creativo.