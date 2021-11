Modica, storie di vita e altre dolcezze: nuova presentazione del libro di Marco Sammito

Un viaggio in un Città che non si ricorda più. Ma che rimane intatta nelle sue identità storiche e di tradizione che hanno visto come protagonisti, donne, uomini, fatti ed avvenimenti che di Modica hanno saputo costruire quell’eterea architettura che rimane dentro di noi e che si chiama memoria.

“Storie di vita ed altre dolcezze” di Marco Sammito è stato un percorso di vita per discutere su questi tempi.

L’opera prima del giornalista e scrittore modicano alla prima ristampa, è stata presentata, venerdì scorso, al Palazzo della Cultura, nella sala “Salvatore Triberio, per iniziativa dal Rotary Club di Modica e del Kiwanis Club di Modica con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Modica.

L’autore ha conversato con Giovanni Favaccio in un dialogo che è stato caratterizzato da alcune toccanti letture di testo.