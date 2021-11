La poesia del modicano Domenico Pisana su riviste, libri e blog stranieri

La poesia di Domenico Pisana su libri, riviste e blog stranieri. A occuparsene, il volume in inglese “ Poetic voices of the World, Vol. II, Editorial Berkana”, la rivista macedone “Contemporari Dialogues” 9/21 e il sito letterario bulgaro “Literaturen sviat”. L’orizzonte poetico del Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana, continua a trovare spazio a livello internazionale su libri, riviste e blog stranieri.

Ad occuparsi del poeta modicano sono stati Marlene Pasini di Città del Messico, poetessa, scrittrice, laureata in Lettere e con un Diploma in Storia del Rinascimento nonché autrice di varie raccolte di poesie, e Aziz Mountassir, autore di cinque raccolte di poesie, scrittore e dottore in filosofia che vive a Casablanca, nonché Presidente del forum internazionale della creatività e dell'umanità e coordinatore in Nord Africa di UWMC (United World Movement Children). Pasini e Mountassir hanno inserito Domenico Pisana nel volume in inglese Poetic voices of the World, Vol. II, Editorial Berkana, inserendo una nota sulla sua poetica e alcune poesie inedite, quali Non spegnete la voce e Innalzami su ali d’aquila contro ogni violenza,