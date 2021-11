Artigiano di Rosolini ravviva la panca rossa, stasera in piazza per ricordare Laura Pirri

Ha voluto ripristinare la panchina rossa piazzata tra corso Savoia ed il Parco di Verde a Valle a Rosolini, anche per onorare la memoria di Laura Pirri, la mamma di 31 anni uccisa dal suo compagno quattro anni fa. Un gesto di grande sensibilità quello dell'artigiano Giampiero Calì, pittore e gessista, che con il suo pennello ha ravvivato la panca e ripristinato anche la scritta commemorativa realizzata dalla scrittrice Ignazia Iemmolo. Così il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola: "Nella giornata contro la violenza, Calì con il suo impegno di civismo e la sensibilità che lo contraddistingue, ha voluto fare un omaggio a tutte le donne del mondo che hanno subito violenze".

Il 25 novembre è molto sentito dalla Comunità di Rosolini che non dimentica la tragedia del marzo 2017 quando in un'abitazione popolare di via Eloro si consumò una tragedia. Una giovane mamma, Laura Pirri, rimase vittima del suo aguzzino che con un fornellino da campeggio le diede fuoco davanti agli occhi smarriti del suo bambino. Laura Pirri morì due settimane dopo al Civico di Palermo per le gravi ustioni riportate. Subito dopo il femminicidio si parlò di un incidente domestico. Versione mai creduta dalla dirigente dell'epoca del Commissariato di polizia di Pachino, Maria Antonietta Malandrino che con la sua tenacia scoprì che Laura Pirri fu bruciata viva dal suo compagno, poi finito in carcere.

E stasera Rosolini scenderà in piazza nell'ambito della manifestazione "Non è una passeggiata" e dopo avere attraversato le strade principali del Centro storico si fermerà per un momento di raccoglimento davanti alla stele commemorativa della giovane mamma vittima del femminicidio.

(Nel riquadro della foto Laura Pirri, il sindaco di Rosolini Giovanni Spadola ed il pittore Giampiero Calì)