La giunta comunale di Siracusa approva il Piano per 86 assunzioni

La Giunta municipale di Siracusa nella sua ultima seduta, ha approvato e reso immediatamente esecutivo il “Piano del fabbisogno del personale” per il triennio 2021/23. Previste complessivamente 86 assunzioni a tempo pieno ed indeterminato tra dirigenti, funzionari, ed istruttori. Di queste, 31 nuove posizioni scaturiranno da mobilità esterna, da concorso e da progressione verticale interna di personale che risulta inserito in una graduatoria concorsuale ancora vigente; 55 posizioni riguarderanno invece dipendenti comunali con contratto a tempo indeterminato ma con orario ridotto: il loro rapporto si trasformerà da part time a tempo pieno. Si tratta, in questo caso, di 21 ausiliari del traffico che a seguito della ricontrattualizzazione della loro posizione diventeranno agenti di Polizia municipale; e di 34 esecutori amministrativi che, a seguito anche in questo caso di ricontrattualizzazione ed aumento del monte ore, diventeranno a tutti gli effetti dipendenti comunali a tempo pieno ed indeterminato.

Dichiara l’assessore alle Risorse umane Fabio Granata: “L’approvazione del nuovo “Piano del fabbisogno del personale” segna una tappa importante nella vita della nostra Amministrazione sia nel metodo che nel merito. Nel metodo poiché, insieme al sindaco Francesco Italia, abbiamo deciso di concordare con tutte le rappresentanze sindacali i contenuti dell’importante atto amministrativo li dove le norme prevedevano una semplice informativa. Nel merito perché saranno cosi inserite nuove energie e nuove “motivazioni” nella asfittica pianta organica del Comune attraverso un metodo trasparente ma allo stesso tempo rapido. Inoltre il passaggio a tempo indeterminato di 21 ausiliari del traffico darà certamente nuove motivazioni all’intero corpo della Polizia muncipale. Infine ben 34 amministrativi saranno ricontrattualizzati a tempo pieno e indeterminato, e saranno i primi di un processo di stabilizzazione che riguarderà, negli anni a venire, tutti i lavoratori attualmente a tempo determinato che, con separato atto, avranno un ulteriore aumento di ore.