Nel Ragusano 165 "furbetti" del reddito di cittadinanza scoperti dalla Finanza

La Guardia di Finanza di Ragusa ha scoperto 165 "furbetti" del reddito di cittadinanza che avrebbero percepito indebitamente il sussidio per un ammontare complessivo di circa un milione di euro. Si tratta di persone provenienti dall'Africa e dalla Penisola Balcanica domiciliate in diversi comuni del Ragusano. Sono state denunciate per avere fornito dichiarazioni false o per aver omesso di comunicare informazioni necessarie all’atto della presentazione dell’istanza, e segnalate all'Inps per la revoca e il recupero del beneficio economico. La truffa si è concretizzata perchè i 165 "furbetti" non avevano uno dei requisiti necessari alla erogazione del reddito: obbligo della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Su questi ultimi requisiti i 165 stranieri avrebbero fornito dichiarazioni false.