Il settore equestre delle PGS Sicilia sul podio più alto del Campionato Nazionale nella categoria salto ad ostacoli.

Nelle Scuderie San Giorgio di Verolanuova, in provincia di Brescia, si è svolto il Campionato Nazionale del settore equestre delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Alla manifestazione hanno preso parte 240 cavalli e 330 partenti, provenienti dai vari comitati regionali. Gli atleti, accompagnati dai propri istruttori, hanno gareggiato nelle categorie dressage e salto ad ostacoli.

Una tre giorni all’insegna dello sport e del divertimento, con cavalieri provenienti da tutto il Paese, che ha coinvolto da più piccoli (categoria 40) ai più grandi (categoria 60-80).

L’evento ha scritto una bella pagina per lo sport equestre, vissuta nello spirito di condivisione ed aggregazione secondo lo stile educativo delle PGS, e con la supervisione di ENGEA partner tecnico.

Immensa soddisfazione per la Sicilia: l’atleta Alessia Bosch, del Centro Ippico Sikelia di Calatabiano, si è, infatti, affermata con un primo posto nelle categorie 60 e 80 di salto ostacoli. Giulio Nucifora si è piazzato al quarto posto assoluto nella categoria 60, entrambi guidati dall’istruttore Jonatan Pappalardo e dal responsabile Antonino Zuccarello.