Covid, impennata dei contagi nel Ragusano: 351 positivi contro i 306 di ieri

Impennata dei contagi Covid nel Ragusano. Il report dell'Asp del 25 novembre segnala 351 positivi contro i 306 registrati ieri. Non si ferma la corsa del virus nei due comuni che guidano questa allarmante classifica, vale a dire Ragusa (107 positivi) e Modica (100) con un aumento di circa 40 casi in totale nelle ultime 24 ore. Influiscono certamente i contagi scoperti in due scuole di Ragusa e in una di Modica. Non si registrano, per fortuna, nuovi decessi per cui il numero dei morti è sempre fermo a 377. Dei 351 positivi del 25 novembre, 337 sono in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale, 5 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 1 in Foresteria. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: 8 Acate, 1 Chiaramonte, 25 Comiso, 6 Giarratana, 26 Ispica, 100 Modica, 3 Monterosso, 18 Pozzallo, 107 Ragusa, 19 Santa Croce, 13 Scicli, 11 Vittoria.