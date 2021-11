Vittoria, la maggioranza "perde" il presidente del Consiglio: eletto Vinciguerra (FdI)

Va all'opposizione il presidente del Consiglio comunale di Vittoria. In seconda votazione, mercoledì sera, è stato, infatti, eletto Alfredo Vinciguerra. Il vice è il consigliere Saro Siggia della lista Di Falco sindaco, con 13 voti. Vinciguerra ha ottenuto 8 voti contro i 7 ottenuti dal consigliere Concetta Fiore della lista Aiello Sindaco, i 4 ottenuti da Salvatore Avola del Partito Democratico; 4 le schede bianche. Il risultato ha fatto emergere dissidi nella coalizione del sindaco Aiello che può contare in aula su una maggioranza di 14 consiglieri. L'elezione, però, rimane sub iudice perchè il consigliere scrutatore si è accorto che alcune schede inizialmente conteggiate come bianche, riportavano, invece, il nome del consigliere Concetta Fiore che aveva ottenuto un voto in meno rispetto a Vinciguerra. L’errore sarebbe nato dal fatto di aver letto solo un lato della scheda che, quindi, sono risultate bianche nonostante contenessero una preferenza. L'esito della votazione viene commentato dalla coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Monia Cannata. "Faccio i miei complimenti ad Alfredo Vinciguerra, una figura di spessore e apprezzata in città. Per lui parlano gli innumerevoli attestati di stima ricevuti in queste ultime ore e una storia politica fatta di coerenza, passione e rispetto delle istituzioni. Quello che è andato in scena in consiglio è stato lo psicodramma della coalizione Aiello. Una coalizione che ci consegna un dato politico chiaro e solare: la maggioranza è completamente spaccata e divisa e al primo “scoglio” ha dimostrato la sua inadeguatezza andandosi a schiantare miseramente contro logiche correntizie". Alfredo Vinciguerra, da parte sua, ha fatto sapere che chiunque voglia può sempre ricorrere alle vie legali e fare un eventuale ricorso per chiedere nelle sedi opportune eventuali contestazioni. Una parola chiarificatrice potrebbe arrivare dal segretario comunale che si dovrà pronunciare sul caso.