Violenza sulle donne, rinviata a domani "Non è una passeggiata" a Rosolini

Stamattina per il maltempo il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, aveva comunicato l’annullamento dell’evento “La violenza sulle donne NON è una passeggiata”. Si tratta di un’occasione per commemorare tutte le donne vittime di violenza, attraverso una passeggiata per le vie di Rosolini con conclusione dinanzi alla stele commemorativa di Laura Pirri, vittima di femminicidio. Delitto commesso 4 anni fa nella casa dove abitava la giovane mamma. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Rosolini in collaborazione con l’ASD Pietro Guarino e la Federfiori di Siracusa, è stata prontamente riprogrammata per domani 26 novembre alle 19 e si svolgerà secondo il percorso stabilito. Nonostante questo imprevisto, la città ha avuto modo di celebrare questa giornata grazie all’incontro tenutosi ieri nell'aula Consiliare che ha permesso alla comunità di confrontarsi su un tema che, per quanto possa sembrare distante, appartiene a tutti: la violenza è il fallimento della società, perché il fallimento di uno è il fallimento di tutti.

M.C.M.