Nuova sede per la Guardia Medica di Caltagirone

Da stasera, la Guardia Medica di Caltagirone sarà operativa presso la nuova sede di via Ospedale 3-5, in piazza Marconi. I locali del nuovo Presidio di Continuità assistenziale sono stati oggetto di un organico intervento di ristrutturazione e ammodernamento, avviato nel mese di luglio di quest'anno, per un importo complessivo di poco superiore ai 116 mila euro.

"La Guardia Medica di Caltagirone ritorna al centro storico della cittadina - afferma il direttore generale dell'Asp di Catania, Maurizio Lanza -. Abbiamo mantenuto fede agli impegni assunti con la comunità nel corso degli incontri con i rappresentanti istituzionali locali e regionali, nonché con i sindacati. Voglio ringraziare il Governo regionale che ha garantito ampie condizioni di operatività e i cittadini per la pazienza che hanno dimostrato attendendo questo traguardo".

La Guardia Medica lascia, quindi, la sede nella quale è stata fino ad ora allocata, presso l'Ospedale "Gravina", e si sposta nel centro storico della città, "migliorando così complessivamente la fruibilità del servizio da parte della popolazione", fanno sapere dall'Asp.