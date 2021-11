Pachino, con la pioggia fango e detriti sulla Provinciale 8 "Maucini"

Fango e detriti sono una costante che si verifica ad ogni pioggia nel sud est della Sicilia. La segnalazione che giunge a Nuovo Sud, riguarda la strada Provinciale 8 Maucini, tra Pachino e Portopalo. La giurisdizione è della ex Provincia regionale di Siracusa, che per la manutenzione aveva aggiudicato un appalto per quasi 340 mila euro. Ad oggi la 'Maucini' resta una trazzera pericolosa, dove il transito dei veicoli è a rischio per il maltempo. C'è anche la mano dell'uomo che rende a rischio la viabilità per avere eliminato i canali di scolo delle acque piovane. Ed intanto tocca ai contribuenti far ripulire questa ed altre strade del sud est invase dal fango. C'è da chiedersi: perchè non interviene pure la polizia municipale di Pachino e Portopalo? Anche se l compito spetterebbe alla Provinciale.

J.N.