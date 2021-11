Palermo, "Sunday Jazz" domenica 28 novembre alla Galleria delle Vittorie

Personalità e gusto. Due concetti alla base del progetto che dalle 12.30 alle 14.30 di domenica 28 novembre, Gabriella Portallo e Giorgio Di Maio porteranno alla Galleria delle Vittorie nell’ambito di “Sunday Jazz in the Gallery”, la rassegna che ogni domenica offre la possibilità di trascorrere l’aperitivo delle 12.30 accompagnati dalle più famose sonorità jazz offerte dagli artisti dell’attuale panorama jazzistico siciliano.

Un forte sodalizio artistico, il loro, che ha permesso di ereditare sonorità molto apprezzate dal pubblico. Un concentrato di pop con incursioni nel soul che consente di raggiungere l'eleganza del jazz. Il tutto ri_arrangiato con unicità e stile per affermare il semplice “gusto delle note”. Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.