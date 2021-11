Piazze di spaccio a Siracusa, trovati con la droga: uno fugge e un arresto

Continua incessante l’azione di contrasto della Polizia di Stato al fenomeno dello spaccio di droga con particolare rilievo alle zone di Siracusa tristemente denominate “piazze dello spaccio”.

Ieri, gli agenti delle Volanti, in via Santi Amato, hanno sorpreso un uomo di 31 anni, già conosciuto alle forze di polizia, il quale, alla vista dei poliziotti, gettava a terra una busta di cellophane contenente 21 dosi di marijuana, 3 dosi di cocaina, 2 di crack e 19 dosi di hashish. L’uomo è riuscito a dileguarsi per le vie limitrofe ma è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre nella via Santi Amato, gli agenti hanno effettuato un controllo nel terrazzo di un condominio dove hanno sorpreso un uomo di 39 anni che tentava di occultare 39 grammi di diversi tipi di sostanza stupefacente (marijuana, cocaina, crack e hashish) e 70 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto agli arresti domiciliari.