Colletta alimentare domani, sabato 27, in 800 punti vendita della Sicilia

Domani, sabato 27 novembre, è la Giornata della Colletta Alimentare che torna, finalmente in presenza - ma nel pieno rispetto di tutte le norme Covid-19 - in tutta Italia e anche in Sicilia. In Sicilia sono 800 i punti vendita che hanno aderito e nei quali saranno presenti i volontari per raccogliere quanto i clienti decideranno di donare. Le insegne più conosciute che hanno aderito alla #Colletta21 sono: Ard Discount, Conad, Decò, Despar, Eurospin, Gruppo Arena, Il Centesimo, Lidl, MD e Penny Market. Gli alimenti che vengono chiesti, in questo 2021, sono: omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio di oliva, legumi e pelati. Questo consentirà al Banco Alimentare della Sicilia di aiutare oltre 250mila persone che versano in condizioni di marginalità sociale. La pluricampionessa olimpica Rossella Fiamingo sta sostenendo la #Colletta21.