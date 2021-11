Marsala, ricerche per la signora Anna Maria Angileri scomparsa da 2 giorni

Da ieri, a Marsala, non si hanno più notizie della signora Anna Maria Angileri, di 54 anni, allontanatasi in mattinata da casa e non più rientrata. La donna – 1.60 d'altezza, capelli ondulati di colore biondo scuro e occhi castani - al momento dell'allontanamento indossava un pantalone scuro e un giubbotto lungo di colore verde. Sprovvista di cellulare, all'uscita dal domicilio aveva un bastone di legno e un sacco di stoffa. A coordinare le ricerche è la Prefettura di Trapani, informata dell'accaduto dal Commissariato di Polizia di Marsala. Chiunque avesse notizie è invitato a contattare le Forze dell'Ordine.