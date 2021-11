Rapina alla Monte Paschi di Vittoria, Monia Cannata (FdI): fatto inquietante

Rapina in pieno giorno a Vittoria ai danni dell'agenzia della Monte dei Paschi di Siena di corso Garibaldi. Quattro banditi, con il volto coperto e armati di spranghe, poco dopo le 14,30, quando ancora non era scattata l'apertura pomeridiana, hanno sfondato una porta secondaria irrompendo all'interno della banca. Si sono, quindi, fatti consegnare il denaro contenuto nelle casse. sarebbero, poi, fuggiti a piedi. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto polizia, carabinieri e polizia locale. E’ dovuta intervenire anche un’ambulanza chiamata perché una ragazza si è sentita male.

Sull’ennesimo fatto criminale avvenuto a Vittoria è intervenuta la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Monia Cannata. “La violentissima rapina in banca in pieno centro, è l’ultimo segnale inquietante di una serie di episodi criminali gravissimi – dice Cannata - Sparatorie, ferimenti di pregiudicati, inseguimenti tra auto e danneggiamenti dei mezzi di cittadini ignari, rapine alle attività commerciali. Non possiamo cedere il passo a questa ondata di violenza. Non possiamo permettere che il nome della città venga infangato dal crimine. Non possiamo accettare che i cittadini abbiano paura ad uscire di casa. Non possiamo danneggiare il commercio cittadino”. Da qui la richiesta di Cannata: “Chiediamo subito risposte. Più uomini e donne delle forze dell’ordine, controlli a tappeto del territorio, presenza reale e concreta delle forze di polizia nei quartieri. Noi ci siamo e anche in consiglio comunale, attraverso il nostro gruppo, impegneremo l’amministrazione ad avanzare forte e chiaro questa richiesta alla Prefettura e al Ministero degli Interni”.