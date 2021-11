Il Modica Calcio pensa anche al futuro, martedì stage formativo per i tecnici di Modica Academy e Modica Airone

Un progetto di grandi prospettive e di larghe vedute. Il Modica Calcio non pensa soltanto alla prima squadra che milita nel girone D del campionato di Promozione, ma guarda anche al futuro dei suoi tecnici e dei suoi giovani e alla loro crescita. Per allargare a 360 gradi questo interessante progetto che punta anche al rilancio del settore giovanile, è stato organizzato per martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18 al Centro Sportivo Airone, uno stage formativo per tutti i tecnici di Modica Academy e del Modica Airone.

Il corso organizzato da Pino Rigoli e Marcello Pitino sarà tenuto da Pierpaolo Alderisi (nella fofo) allenatore professionista UEFA A, docente di Scienze Motorie e attuale selezionatore della della formazione Under 17 della FIGC Sicilia. Alderisi, inoltre, è il responsabile osservatori per la Sicilia Orientale per le Rappresentative Nazionali della FIGC e responsabile del Centro Studi e Formazione dell'AIC Sicilia.

In passato ha maturato esperienze importanti come allenatore delle formazioni Under 15 e Under 17 nazionali del calcio Catania e come allenatore della formazione Primavera della Sicula Leonzio, ma ha allenato anche in Promozione e in Eccellenza, oltre ad essere docente nei corsi FIGC e CONI. Dal 2002 al 2008, Alderisi ha fatto parte dello staff tecnico del Centro Federale FIGC dell'area Sud.

Un momento formativo interessante per tutti i tecnici rossoblu per ampliare il loro grado di preparazione e conoscere nuove tecniche di allenamento. L'occasione, insomma per confrontarsi e trasmettere ai giovani certi valori importanti, soprattutto dopo il lungo stop dovuto alla pandemia che ha bloccato in maniera particolare la crescita dei giovani calciatori che dovrebbero essere il futuro delle società.