Modica, masterclass sugli strumenti a percussione con il maestro Emmanuel Séjournè

Una masterclass dedicata interamente al mondo delle percussioni all’interno dell’Auditorium Pietro Floridia di Modica con il Maestro Emmanuel Séjournè, e che si sta svolgendo con gli alunni del Liceo musicale e coreutico “Giovanni Verga” di Modica, guidati dai professori Giuseppe Valenti e Vincenzo Miracula, sfocerà domani sera nello spettacolo musicale “Images Perculantes” al Teatro Garibaldi. Una due giorni davvero intensa e speciale per i giovani alunni che avranno così modo di confrontarsi con colui che viene definito a ragione come uno dei migliori percussionisti al mondo, capo del dipartimento di percussioni del Conservatorio di Strasburgo, e massimo esperto delle percussioni a tastiera in particolare. La Masterclass, nata dalla ormai collaudata sinergia tra il liceo musicale “Verga” e la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, è incentrata sulle tecniche degli strumenti a percussione a tastiera (marimba, vibrafono, xilofono) e a membrana (tamburo e timpani), ed avrà come linee guida i vari metodi e composizioni scritte dall stesso Maestro Séjourné. A termine della due giorni di lezioni, i corsisti presenti avranno l’occasione di esibirsi insieme al compositore francese presso il Teatro Garibaldi con lo spettacolo musicale “Images Perculantes”, uno spettacolo musicale in programma domani 27 novembre alle ore 21:00 nella cornice del Teatro Garibaldi. Una degna conclusione che verrà arricchita dalle musiche dello stesso Maestro Séjourné ma anche di altri artisti del calibro di Kopetzki, ZivkoviC, Ludwig Albert, Argenziano e Cirone. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribladi.it o telefonando al 0932/946991