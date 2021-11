Siracusa, l'ex sindaco Garozzo: una frattura tra governanti e governati

Giancarlo Garozzo liquida il suo ex delfino, oggi sindaco di Siracusa, al comando di una nave che affonda. L'ex primo cittadino ha scritto un post che la dice lunga sull'attuale momento politico nel capoluogo. "La situazione politica al Comune di Siracusa è incandescente, dopo Italia Viva e il Partito democratico, pare che altre forze politiche siano in procinto di abbandonare l’attuale Sindaco - scrive Garozzo - Diversi sono i professionisti siracusani e i rappresentanti delle associazioni di categoria, contattati per far parte della giunta, ma in tanti, secondo me troppi, hanno declinato l’invito. Succede che forse, non ci si è resi conto che la mancata attenzione per le piccole cose, il mancato confronto con i cittadini, il continuo fuggire dalle responsabilità e dai problemi delle persone (ultimo in ordine temporale i manifestanti sotto il Vermexio snobbati dalla politica che governa), hanno creato una profonda frattura tra governanti e governati. Per cui nessuno se la sente di accostare il proprio nome a questa amministrazione. Certo qualcuno disponibile a fare l’assessore si trova sempre, però mi chiedo, con quali professionalità? con quale esperienza e peso politico? Ma soprattuto in rappresentanza di cosa? Per far che?

Sembra sempre più, una nave che affonda".

(Nella foto Giancarlo Garozzo con Francesco Italia. Da due anni il feeling non c'è più)