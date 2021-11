Bagheria, ragazza vola dal quarto piano e muore: indagini in corso

Tragedia questo pomeriggio a Bagheria dove una ragazza di 21 anni è morta cadendo dal 4° piano di un palazzo.

Il fatto è avvenuto in uno stabile di via Rossi, una traversa di Via Costanza d'Altavilla, dove si trova un ufficio delle poste italiane.

Non sono note le generalità della ragazza, ne se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che però hanno solo potuto constatare la morte della ragazza. I soccorritori hanno tentato in tutti i modi di rianimare la 21enne ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Sull'accaduto indagano indagano i Carabinieri della Compagnia di Bagheria.