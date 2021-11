Guasto all'impianto elettrico dello stadio: rinviata al 1° Dicembre la gara tra Città di Avola e Modica

La partita Città di Avola – Modica Calcio, in programma domani pomeriggio al “Meno Di Pasquale” di Avola e valida per la decima giornata del girone di andata del campionato di Promozione è stata rinviata a mercoledì 1 Dicembre. Il rinvio è stato determinato da un guasto all'impianto elettrico dello stadio comunale di Avola che ha costretto il sindaco Luca Cannata a chiudere temporaneamente l'impianto. Se entro mercoledì si riuscirà a ripristinare il guasto e quindi a rendere fruibili spogliatoi la gara si giocherà sempre al “Di Pasquale”, in caso contrario si opterà per un campo alternativo che sarà comunicato in tempi utili dal Comitato Regionale della LND. Per il Modica Calcio che ieri aveva svolto il consueto allenamento di rifinitura, cambiano i piani di lavoro. La squadra rossoblù, infatti, si allenerà oggi pomeriggio al “Vincenzo Barone” e dopo la domenica libera tornerà a lavoro lunedì pomeriggio per poi effettuare l'allenamento di rifinitura martedì. La formazione di Betta, dunque, sarà chiamata agli straordinari, proprio nella fase cruciale del campionato, dovendo disputare due partite la prossima settima (Città di Avola mercoledì e Pro Ragusa domenica 5 dicembre).