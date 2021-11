Augusta, intitolare una via a Francesca Ferraguto vittima di violenza

Potrebbe essere una di quelle storie che nessuno vorrebbe mai raccontare ma, come sempre, bisogna fare i conti con i fatti e da lì trarre insegnamento. Francesca Ferraguto nata nell’estate del 1987 a Catania, è una delle migliaia di vittime della violenza contro le donne. Francesca è stata una figlia di Augusta. Qui ha frequentato la scuola media “S. Todaro”, qui è stata una studentessa del “Liceo Megara”, qui ha lavorato per alcune attività commerciali e qui ha conosciuto l’amore. Qui è stata uccisa. Era la primavera di dodici anni fa. Francesca, come ciascuna delle donne su due che ogni giorno perdono la vita per mano del marito, del partner o dell’ex, era ignara dell’amaro epilogo a cui sarebbe arrivata la sua vita. Durante una delle tante liti, con quello che poi sarebbe divenuto il suo assassino, prende il coraggio di fuggire e scompare, avvolta nel mistero. La sua Seicento ritrovata nei pressi della Stazione Ferroviaria di Catania. Gli sms inviati dal suo cellulare alla madre e agli amici. Avrebbe dovuto essere in viaggio ma viene ritrovata, a pezzi, senza vita, nella stessa stagione in cui era è venuta al mondo, nelle campagne di una Contrada augustana. Per Francesca quel 25 maggio 2009 è come se fosse iniziata una missione e noi non possiamo che esserne ausiliari. Il nostro compito è ricordarla ogni giorno e farsi’ che la sua storia possa non essere la storia di tante altre donne che ogni giorno sono vittime di violenza.

Il nostro compito è porgere la mano a tutte le vittime di violenza e aiutarle a rialzarsi. Per questo motivo è fondamentale che il Comune di Augusta, città di Francesca, tramite l’Amministrazione, compia un primo passo verso le donne intitolando una via pubblica a Francesca Ferraguto.

E' stata presentata una mozione indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e agli Assessori sottoscritta dal Consigliere Comunale Manuel Mangano, dalle Consigliere Carmela Contento e Mariangela Birritteri e dai Consiglieri Giancarlo Triberio e Corrado Amato. La mozione impegna Sindaco e Giunta ad individuare una via pubblica da intitolare a Francesca Ferraguto, in segno di memoria di una giovane donna augustana, che per amore ha pagato con l’intera vita, per mano di un uomo che doveva amarla, ma che, come spesso purtroppo capita, ha pensato di mettere fine a questa vita.