Democrazia partecipata, consigliere di UniAmo Pachino presenza bozza di regolamento

Il Consigliere Comunale Angelo Pantoni, capogruppo di “UniAmo Pachino”, aveva già evidenziato nel passato la necessità che il comune si doti di un regolamento per l’utilizzo dei fondi regionali per la democrazia partecipata, senza il quale questi fondi andrebbero irrimediabilmente persi.

Per agevolare il compito dell’amministrazione, ieri ha presentato una bozza di regolamento; terminato l’iter amministrativo la nostra città non correrà più il rischio di perdere neppure un centesimo delle entrate regionali come previsto dalla normativa in caso di inadempienza, restituendoli come avvenuto in passato. Questo documento, la cui adozione è stata resa obbligatoria dalla normativa vigente, permetterà di spendere ingenti risorse per interventi di interesse generale, scelti direttamente dai cittadini pachinesi con una vera e propria consultazione.

Tante sono le norme innovative contenute nel regolamento: tutti potranno proporre un progetto, che riceverà una valutazione di merito, seguendo i principi della Pubblica Amministrazione; i progetti meritevoli saranno votati dai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, che sceglieranno così quali dovranno essere finanziati nei limiti delle risorse previste.

Potrà votare anche chi si trova fuori sede o è impossibilitato fisicamente a recarsi al seggio attraverso una proceduta telematica.

Auspichiamo che l’amministrazione comunale senza indugio provveda a compiere tutti gli atti gestionali afferenti la stesura del testo finale, per l’approvazione definitiva in Giunta e poi in Consiglio Comunale. Nessuno può dormire sugli allori.

Noi dimostriamo, ancora una volta, che il rilancio di Pachino comincia dal mettere da parte le beghe politiche per concentrarsi sui fatti.