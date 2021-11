Nuova variante covid, due casi registrati in Inghilterra

L'Omicron mette paura e l'Europa si blinda, mentre il Sudafrica accusa i governi che hanno chiuso le frontiere di aver "punito" il Paese per aver per primo individuato la nuova variante.

Ma dopo il Belgio, primi due casi in Inghilterra.

Sono stati segnalati a Nottingham e a Chelmsford, nell'Essex. Anche la Germania registra un possibile caso, e in Olanda scatta quarantena in hotel per 61 persone giunte ad Amsterdam con due voli dal Sudafrica risultate positive.

In Italia ministero Salute raccomanda alle Regioni di rafforzare e monitorare tracciamento e sequenziamento in caso di viaggiatori da Paesi, o in caso di focolai, caratterizzati da rapido ed anomalo incremento di casi.

In Inghilterra sono stati confermati i primi due casi di coronavirus legati alla nuova variante Omicron. Sono stati segnalati a Nottingham e a Chelmsford, nell'Essex. Lo ha reso noto il Governo.

L'annuncio dei primi due casi rilevati in Inghilterra, i primi in tutto il Regno Unito, è stato dato dal segretario alla salute Sajid Javid, I due casi, scoperti "la notte scorsa", sono "collegati", ed entrambi si stanno autoisolando insieme alle loro famiglie, mentre vengono effettuati ulteriori test. "Questo è un promemoria che la pandemia è tutt'altro che finita", ha spiegato Javid, aggiungendo che sono in corso test mirati nelle aree dei due casi segnalati: nel Chelmsford, nord-est di Londra, e a Nottingham, nel centro dell'Inghilterra.

I primi due casi di variante Omicron rilevati nel Regno Unito sono "collegati" e tale collegamento è stato rintracciato in Africa australe. Lo ha reso noto il segretario alla Salute Sajid Javid, annunciando che il governo ha allargato ad altri 4 Paesi africani lo stop ai viaggi per il rischio legato alla variante Omicron del Covid. Si tratta di Angola, Malawi, Mozambico e Zambia, che si aggiungono a Sudafrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana. "Siamo sempre stati molto chiari sul fatto che non esiteremo a intraprendere ulteriori azioni se ciò sarà necessario", ha poi aggiunto il ministro, mentre secondo Sky News alle 17 ora locale il premier Boris Johnson dovrebbe tenere una conferenza stampa con il direttore medico, il professor Chris Whitty, e il direttore scientifico, Sir Patrick Vallance, "per definire ulteriori misure" di contenimento al Covid.

Sessantuno persone arrivate ad Amsterdam dal Sudafrica sono risultate positive al Covid. Lo hanno fatto sapere le autorità olandesi. Si tratta di persone che erano a bordo di due voli provenienti dal Sudafrica. Altri 531 passeggeri sono invece risultati negativi. Tutti i positivi sono stati messi in quarantena in un hotel vicino all'aeroporto di Schiphol. Adesso le autorità stanno analizzando gli esami per capire se e quanti sono stati infettati con la variante Omicron.

In Germania è stato trovato un primo possibile caso di contagio con Omicron, la nuova variante del Covid-19. "La variante Omicron è già arrivata in Germania con grande probabilità", ha twittato Kai Klose, ministro degli affari sociali nello stato occidentale dell'Assia, riferendosi al ceppo rilevato per la prima volta nell'Africa meridionale.

Il Sudafrica accusa i governi che hanno chiuso le frontiere ai chi arriva da lì di aver "punito" il Paese per aver per primo individuato la nuova variante del Covid Omicron. "Questa ultima tornata di divieti equivale a punire il Sudafrica per aver sequenziato la mutazione e per la sua capacità di rilevare nuove varianti rapidamente. L'eccellenza scientifica dovrebbe essere applaudita e non punita", si legge in un comunicato del governo.