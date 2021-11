Catania, controlli antidroga dei carabinieri in alcuni istituti scolastici

I Carabinieri delle Stazioni di Catania Piazza Dante ed Ognina, unitamente ai colleghi del Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, con il supporto di personale dell’A.S.P., hanno svolto un vasto servizio di controllo del territorio per il contrasto alla criminalità in genere. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione di episodi di spaccio ed anche di eventuale consumo di sostanze stupefacenti all’interno di alcuni istituti scolastici.

Nel corso del servizio i militari hanno fatto ricorso all’utilizzo dei cani antidroga, anche all’interno di alcune strutture scolastiche, con il placet dei dirigenti che hanno manifestato la loro adesione all’iniziativa.

Nel medesimo contesto operativo i militari hanno ispezionato una stalla in via Castromarino, dove hanno trovato un cavallo che, sottoposto a controlli da parte del veterinario dell’ASP, è stato giudicato in apparenti buone condizioni di salute rilevando però diverse irregolarità inerenti sia le comunicazioni da effettuarsi al Servizio Veterinario competente, la mancanza di codice aziendale dell’animale

In particolare i militari all’esito dell’ispezione hanno rilevato la mancanza di codice aziendale dell’allevamento rilasciato dal Servizio Veterinario competente, nonché l’assenza del passaggio di proprietà dell’animale ai fini della sua tracciabilità. Per tali motivi l’esemplare equino è stato sottoposto a fermo ufficiale e trasportato presso idonea struttura autorizzata, mentre al proprietario della stalla, un 46enne del posto, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 14.026 euro.I militari hanno predisposto vari punti di controllo nei principali snodi viari identificando 13 persone, sottoposto a verifica 10 veicoli nonché denunciato un 31enne di Belpasso per utilizzo di beni sottoposti a sequestro.