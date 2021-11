"Dopo il monitoraggio delle autorità sanitarie, tutte le persone a bordo di SeaWatch4 sono risultate negative al Covid-19. Sono lentamente iniziate le operazioni di sbarco. Per primi toccano terra i minori non accompagnati". Lo ha detto, su Twitter, la Ong Sea Watch. La nave è al Porto di Augusta, nel Siracusano, l'hub indicato come "porto sicuro".