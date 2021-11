Presidio ospedaliero Cto Palermo, nuovo 'ambulatorio Parkinson'

Una mattinata piena di buoni auspici, quella che oggi, in occasione della "Giornata nazionale del Parkinson", si è celebrata al Presidio Ospedaliero CTO di Palermo, in via Cassarà (di fronte lo stadio), per presentare il nuovo "Ambulatorio Parkinson" gestito da Marina Rizzo. Identificato nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) della Regione Sicilia, l'ambulatorio è uno dei 6 Centri Parkinson di Riferimento Regionali e da mercoledì 1 dicembre rafforzerà il servizio dal momento che, grazie ai fondi del Piano Sanitario Nazionale, al fianco della dott.ssa Rizzo ci saranno una Psicologa, Claudia Ventimiglia e una Logopedista, Elda Stampone.

Un'equipe che oggi è stata presentata ai pazienti insieme ai servizi che verranno offerti a partire dalla prossima settimana.

Come i gruppi di sostegno psicologico pomeridiani, a cadenza settimanale, che verranno distinti per le persone con Parkinson e per i loro familiari, peraltro suddivisi per uomini e donne e per fasce d'età.