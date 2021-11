Calcio, una doppietta di Moro regala il successo al Catania contro il Potenza

L'inarrestabile Luca Moro regala la vittoria al Catania che batte 2-1 il Potenza nell'anticipo della sedicesima giornata del girone C. Al "Massimino", gli etnei superano di misura la squadra allenata da Bruno Trocini, a cui nulla serve la rete di Ricci.

Baldini schiera una formazione votata all'attacco con Ceccarelli e Russini insieme a Moro e Sipos: i padroni di casa cercano di assediare la metà campo del Potenza nelle prime battute di gioco ma senza chiamare in causa Marcone in particolar modo. Tuttavia la prima occasione degna di nota è per gli ospiti con un doppio tentativo, prima di Ricci e poi di Zagaria, che trova una deviazione determinante da parte della difesa rosso azzurra. Il finale di primo tempo è dei padroni di casa con Ropolo che sfiora il gol con un diagonale mancino e con Moro che tenta la girata col destro ma Marcone risponde presente. Nel recupero, Marcone esce a valanga su un pallone vagante e con il pugno colpisce Russotto: l'arbitro concede il penalty e Moro non sbaglia dagli undici metri, mandando il Catania a riposo sull'1-0.

Nella ripresa, i padroni di casa attaccano alla ricerca del raddoppio: Sipos al 48' spreca una buona chance, perdendo l'attimo giusto nei pressi del dischetto del rigore, non riuscendo a calciare e favorendo la parata di Marcone. Ma ci pensa ancora Luca Moro a togliere le castagne dal fuoco per il Catania, siglando la doppietta al 59': dopo una grande azione di Russotto, Marcone respinge la conclusione del numero 7 ma sui piedi del centravanti che non può sbagliare, facendo esplodere il "Massimino". Al 65' ci riprova Sipos ma l'estremo difensore ospite blocca il diagonale. Dal nulla poi, al 72', il Potenza accorcia le distanze: azione lunga sull'asse Ricci-Sepe con quest'ultimo che crossa arretrato per l'accorrente numero 10 che batte col destro, trovando una deviazione decisiva a spiazzare Sala. Si aprono gli spazi in contropiede per il Catania ma Moro non trova la tripletta all'85', sbattendo su Coccia. Al 90' però è Ricci ad avere la chance per il possibile 2-2 ma spara alto da buona posizione. Nei 4 minuti di recupero non succede altro: finisce così, vince il Catania.