Vittoria, corona funebre nell'ex comitato elettorale di Di Falco: indagini

Un episodio al vaglio degli inquirenti quello che si è registrato oggi a Vittoria: una corona funebre accanto ai locali, in via Ruggero Settimo, che hanno ospitato il comitato elettorale dell'avvocato Salvatore Di Falco (nella foto), candidato sindaco alle amministrative di fine ottobre che hanno portato all'elezione a sindaco di Francesco Aiello. In queste ore è, intanto, arrivato un messaggio di solidarietà a Di Falco da parte del segretario cittadino del PD, Angelo Curciullo. "Esprimo una ferma condanna di questo fatto che presenta tutte le caratteristiche di un gesto intimidatorio", afferma Curciullo. "All'avvocato Salvatore di Falco manifesto la piena solidarietà dei Democratici di Vittoria, auspicando che venga fatta luce celermente sulla matrice dell'episodio".