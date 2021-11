In casa e nel garage 55 chili di hashish: due arresti a Mazara del Vallo

Due cittadini di Mazara del Vallo, pregiudicati, di 70 (F.F.) e 53 anni (M.N.)sono stati arrestati dalla polizia che ha portato a termine una complessa attività anti droga. In particolare, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, a seguito di una attenta analisi del territorio, ha individuato, quale probabile epicentro di una massiccia attività di stoccaggio e successiva cessione di sostanze stupefacenti, l'abitazione del F.F. e, pertanto, ha predisposto un complesso dispositivo attraverso l'organizzazione di servizi di appostamento e di pattugliamento nei pressi dell'abitazione. I poliziotti facevano irruzione effettuando una perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanza stupefacente. Gli agenti rinvenivano e sequestravano, all'interno dell'abitazione e del garage, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish per complessivi 55 chilogrammi, suddivisi in n.34 panetti e n.73 involucri rivestiti da gomma di colore rosso. All'interno della casa abitazione veniva, altresì, scoperta una bilancia per la pesatura dello stupefacente. Al momento dell'arrivo sul posto gli agenti della Polizia di Stato notavano M.N. nelle immediate adiacenze del garage dell'abitazione con saracinesca semi aperta il quale, alla vista dei poliziotti, si calava gettando via un involucro dello stesso tipo e colore di quelli rinvenuti e sequestrati all'interno sia del garage che dell'immobile.