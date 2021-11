Il Cas eseguirà lavori a Rosolini sul viadotto di Tagliati per le acque pluviali

L'amministrazione Spadola ottiene i primi risultati del lavoro intrapreso anche fuori dal territorio di Rosolini. L'interlocuzione fra il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici , Luigi Fratantonio , con il Cas, il Consorzio autostrade siciliane, porta a Rosolini interventi attesi da 15 anni.

Gli imminenti lavori del Cas riguarderanno contrada Tagliati, una delle zone periferiche dove il sindaco Spadola ha promesso interventi di rilievo per migliorare la vivibilità del rione.

"Il viadotto - dice Fratantonio - sarà interessato da opere di ordinaria pulizia e di interventi straordinari per eliminare l'acqua che causa ristagni e pericolo alla viabilità dei residenti. Sono previsti anche lavori di pulizie delle caditoie. Non ci fermeremo e stabiliremo la sicurezza su quella strada. A nome dell'intera amministrazione comunale di Rosolini mi corre l'obbligo ringraziare il presidente del Consorzio, Francesco Restuccia, la vice presidente Chiara Sterrantino e Federico Bella, responsabile della tratta per la sensibilità e l'operatività dimostrata. Risolveremo dopo 15 anni di lamentele e danni subiti dai residenti per insensibilità ed incapacità politica di chi negli anni ha solo millantato soluzioni senza muovere un solo dito".