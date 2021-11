Basket, serie C Silver: successo largo della Virtus Ragusa a spese della Domenico Savio Messina

Dopo il turno di riposo settimanale la Virtus Ragusa di coach Trovato tra le mura amiche del Pala Padua porta a casa due punti importanti per la classifica. Sul parquet ragusano scende in campo la Domenico Savio Messina che prova a mettere sin da subito in difficoltà la squadra locale ma la maggiore compattezza del gruppo ha permesso ai giocatori iblei di condurre una partita più dinamica.

«Loro sono una novità del campionato – afferma coach Trovato a fine partita – e sono giocatori di una squadra giovane che gioca ad alti ritmi. Abbiamo avuto qualche difficoltà a inizio partita perché non eravamo pronti alla loro intensità e velocità e un po’ abbiamo subìto nel primo quarto ma dopo il riposo lungo abbiamo giocato una partita con una consapevolezza diversa. Subito dopo ho visto un match più veloce, più dinamico. In questa gara ho visto una squadra più compatta. Abbiamo avuto più tempo per lavorare su alcuni nuovi schemi di gioco soprattutto quelli offensivi. Però ci sono ancora margini di miglioramento – conclude coach Trovato - e su quello dobbiamo intensificare i nostri sforzi in allenamento con l’obiettivo di dare una continuità a questo stile di gioco».

VIRTUS RAGUSA – DOMENICO SAVIO MESSINA: 95 - 78

Parziali: 24-20; 50-38; 78-58

VIRTUS RAGUSA

Cataldi 6, Cannizzaro 4, Schembari 10, Smiraglia 10, Criscione, Bocchieri, Carnazza 16, Marletta 6, Incremona 3, Iurato 27. Occhipinti 2, Comitini 10

Coach Trovato

DOMENICO SAVIO MESSINA

Riparante, Russo, Pati 5, Mackiw 31, Sersenis 14, Dauksas 11, Cameroto, Trischitta, Carianni 6, Zebirs 11

Coach Pati

Arbitri: Fiannaca - Midulla