Pachino, Fdi chiede una riunione di maggioranza alla presenza della sindaca

Organizzazione della macchina amministrativa, riordino dei settori, rotazione del personale, regolamento del mercato obsoleto, riordino del settore Commercio e Pubblica Istruzione. Sono alcuni temi che Fratelli d'Italia intende affrontare in una riunione di maggioranza. A Pachino a 45 giorni dall'insediamento della sindaca Carmela Petralito, l'amministrazione si muove a passi da lumaca. Ed il partito più votato a Pachino, con due esponenti nell'esecutivo, intende fare chiarezza e di percorrere una strada condivisa con la sindaca. A Pachino dopo una elezione plebiscitaria, la gente vuole risposte e servizi efficienti.

C'è carenza di personale nel settore dell'Ecologia e nella Pubblica istruzione l'amministrazione di Centro destra è in ritardo sui servizi da erogare agli utenti. Fratelli d'Italia chiede anche l'applicazione del regolamento comunale sul mercato all'ingrosso della cosiddetta 'Commissione mercato' che ha tra gli altri compiti quello di esercitare la vigilanza, scaduta nel settembre del 2020. Il partito che a Pachino fa capo ad Angelo Luciano, solleva pure la questione dei panificatori, dove il Comune di Pachino non ha mai ottemperato alle disposizione della Regione. Infine Fdi chiede un coordinamento fra i vari assessorati. Tocca adesso alla sindaca ed al Movimento che rappresenta, CambiaMenti decidere i tempi di un vertice di maggioranza per evitare mugugni e malintesi che cominciano ad affiorare.

(Nella foto Angelo Luciano, segretario Fdi a Pachino)