Spaccio di droga a Rosolini, arrestato: deve scontare otto mesi in cella

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa a carico di un 40enne del luogo, già noto ai Carabinieri per i suoi numerosi precedenti.

L’uomo è stato raggiunto dall’ordine di carcerazione a seguito di una condanna per spaccio di stupefacenti. Rintracciato dai Carabinieri di Rosolini, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa ove permarrà per 8 mesi così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.