Modica, Francesco Lucifora curatore ospite dell’Accademia Fotografica Tedesca

Importante riconoscimento per Francesco Lucifora, fondatore e direttore del “C.o.C.A. / archivio biblioteca arti contemporanee” di Modica e presidente dell’Associazione Laboratorio Autonomo Potenziale che, sempre a Modica, gestisce il complesso monumentale di Santa Maria del Gesù.

Lucifora è stato scelto come “Gastkurator” - curatore ospite - dalla Deutsche Fotografische Akademie (DFA), l’accademia fotografica tedesca, fondata oltre un secolo fa e che opera in stretta collaborazione con il Forum Internationale Photographie e ZEPHYR - Raum für Fotografie, i due dipartimenti fotografici esistenti al Reiss-Engelhorn-Museen nella città di Mannheim e all’interno del quale DFA ha la propria sede.

La DFA si occupa principalmente di fotografia artistica promuovendola con l’organizzazione di convegni, esposizioni e curando pubblicazioni per sostenere diversi artisti anche emergenti.

Il direttore Boris Eldagsen, con l’artista Valentina Murabito, hanno scelto Francesco Lucifora per un programma curatoriale di selezione di opere di loro soci nell’ambito di una pratica di scambio di informazioni e confronto su vari temi. Si tratta di un’iniziativa che la DFA svolge regolarmente per promuovere l’attività dei fotografi contemporanei e rendere il loro lavoro fruibile in un modo sempre nuovo. Il curatore ospite, oltre a selezionare gli scatti, produce una valutazione che serve all’autore per aggiungere giudizi al proprio lavoro e, grazie a questi, offrirsi nel modo migliore a possibile ai committenti. Le opere selezionate da Lucifora sono dieci e sono visibili sul sito Internet dell’Accademia al'indirizzo https://dfa.photography/curator/francesco-lucifora insieme alla dichiarazione curatoriale che accompagna gli scatti.