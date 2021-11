Vittoria, allarme ordine pubblico: ventenne ferito al volto durante la notte

Un altro episodio violento a Vittoria. Si è verificato intorno all'una in piazza Vittoria Colonna, in pieno centro cittadino. Un ragazzo di 20 anni è stato ferito al volto da una coltellata sferrata da un altro giovane che, subito dopo, si è dileguato. Il ragazzo ferito era insieme ad alcuni amici che non hanno avuto il tempo di intervenire. Ignoti i motivi del gesto. Il ventenne è stato ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Ne avrà per una ventina di giorni. Sull'episodio indaga la Polizia.

“Un altro episodio gravissimo", commenta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Vittoria, Giuseppe Scuderi. "Continua l’escalation di attività criminali nella nostra città. Tutto ciò è inammissibile, inaccettabile. Le forze dell’ordine sono chiamate a presidiare da subito e, soprattutto, in periodo notturno, tutto il territorio. Serve un’azione straordinaria per rispondere a questa recrudescenza. E’ un momento molto delicato, le parole, anche se necessarie, non servono più. Vittoria ha bisogno di risposte immediate, di accentuare i controlli. Sembra una sfida contro l’autorità costituita. No, tutto questo non serve a una città che deve ritrovare la propria strada. E certo non la ritroverà se ancora accadono di questi episodi”.